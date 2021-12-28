Вена, , 14:51 — REGNUM Австрийский теннисист Доминик Тим пропустит Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Об этом 28 декабря он сообщил на своей странице в Twitter.

Доминик Тим Dominicthiem.tennis

«Я начну сезон в Аргентине в конце января и не сыграю на Открытом чемпионате Австралии», — написал Тим.

Он добавил, что принял решение вернуться в Австрию, чтобы восстановиться после тяжёлых тренировок в Дубае.

Напомним, в августе Тим досрочно завершил сезон из-за травмы запястья. На данный момент 28-летний теннисист он занимает 15-е место в рейтинге ATP.