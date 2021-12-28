Екатеринбург, , 14:51 — REGNUM На Среднем Урале в театрах и библиотеках не стали отменять QR-коды, поскольку эти учреждения получают государственную поддержу. Главная задача — поддержать бизнес, заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во время онлайн-брифинга.

Библиотека

Yarregion.ru

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По словам чиновника, библиотеки и театры не несли финансовые потери из-за введения QR-кодов, поскольку они находятся на государственном обеспечении.

Напомним, Губернатор Свердловской области 27 декабря подписал указ о смягчении антиковидных мер. В фитнес-центры и заведения общепита до 15 января можно будет попасть без QR-кода. В театрах и библиотеках вход по-прежнему возможен только при предъявлении медицинского сертификата.