Москва, , 14:51 — REGNUM Несомненно, в приделах своей финансовой системы и в финансовой системе союзных государств США могут запретить обменные операции с российской валютой, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Рубль © ИА REGNUM

«Но таких там, собственно, совершается очень немного. Российские экспортеры поставляют свою продукцию преимущественно за мировые валюты и валюты стран-контрагентов, рубли при этих операциях используются крайне редко.

Если же российским юридическим и физическим лицам нужно приобрести валюту, они могут это сделать у российских банков или на одной из российских бирж.

Каким образом США могут этому воспрепятствовать, непонятно. Так или иначе, от таких запретов пострадают только западные банки, лишившись возможности работать с одним из финансовых инструментов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил что США не смогут ограничить конвертацию рубля как российской национальной валюты, подобные утверждения фантастичны.

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