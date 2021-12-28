Москва, 28 декабря 2021, 14:51 — REGNUM Несомненно, в приделах своей финансовой системы и в финансовой системе союзных государств США могут запретить обменные операции с российской валютой, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.
Как сообщало ИА REGNUM, директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил что США не смогут ограничить конвертацию рубля как российской национальной валюты, подобные утверждения фантастичны.
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