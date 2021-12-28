Вена, , 14:51 — REGNUM На три дня будут приостановлены переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом 28 декабря сообщает иранское агентство IRNA.

Ядерная программа Ирана Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации источника, участники переговоров закончат свои консультации в четверг, 30 декабря, и вернутся к ним уже 3 января 2022 года.

Отметим, 27 декабря в Вене начался восьмой раунд переговоров по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря главный переговорщик Ирана Али Багери Кани во главе делегации прибыл в столицу Австрии для продолжения восьмого раунда переговоров, направленных на отмену несправедливых санкций.