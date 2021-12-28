Вена, 28 декабря, 2021, 14:51 — ИА Регнум. На три дня будут приостановлены переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом 28 декабря сообщает иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерная программа Ирана

По информации источника, участники переговоров закончат свои консультации в четверг, 30 декабря, и вернутся к ним уже 3 января 2022 года.

Отметим, 27 декабря в Вене начался восьмой раунд переговоров по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря главный переговорщик Ирана Али Багери Кани во главе делегации прибыл в столицу Австрии для продолжения восьмого раунда переговоров, направленных на отмену несправедливых санкций.