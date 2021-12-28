Олег Айрапетов, 28 декабря 2021, 17:32 — REGNUM Вторжение турок в Закавказье привело к первой ревизии возникших в период Российской империи реалий. В результате 4 июня 1918 года был подписан Дополнительный договор между Оттоманской империей и Грузинской республикой, в этот раз Тифлис передавал контроль над своей армией, железными дорогами Турции, особо оговаривались права мусульманского населения Грузии на собственную школу, свободу совести, в пятничной молитве должно было поминаться имя султана, как духовного главы суннитов (этот договор также не был ратифицирован Грузией). В собственность Оттоманской империи переходил керосинопровод Баку — Батум и железная дорога Карс — Александрополь — Джульфа. Одновременно в Батуме был заключен и армяно-турецкий договор, по которому Эривань отказалась от Карской области и значительной части Эриванского, Эчмиадзинского, Александропольского уездов и т.п. В результате этих соглашений от Грузии к Турции перешла территория в 10 тыс. кв. верст с населением в 350 тыс. чел., Армения потеряла 28 тыс. кв. верст с населением в 900 тыс. чел., её территория сжалась до небольшого пространства вокруг Эривани и южного берега озера Севан.
Кроме Грузинской, Армянской и Азербайджанской республик, летом 1918 года продолжал существовать плацдарм Советской власти на Апшероне. Против Бакинской коммуны были направлены турецкие части. В апреле и мае часть советских сил была брошена в Дагестан, для восстановления железнодорожной связи с Россией, что могло бы решить проблему поставки продовольствия. Огромную роль сыграла поддержка с моря — действия советских сил активно поддерживали канонерские лодки Каспийской флотилии — «Карс и «Ардаган». 19 апреля под Петровском был высажен десант, на следующий день город был взят. 27−28 апреля имам Гоцинский попытался перейти в контрнаступление, но был разбит и бежал. Вскоре были взяты Дербент, Темир-хан-шура (совр. Буйнакск), Куба. Мусаватисты перешли к тактике набегов на линию железной дороги и районы компактного проживания нетатарского населения, которое массовым образом вырезалось.
Общая численность советских войск Бакинской Коммуны равнялась приблизительно 18 тыс. чел. — 19 стрелковых батальонов, 1 кавалерийская сотня при 12 полевых, 3 горных орудиях и 2 мортирах. Войска постоянно испытывали недостаток в боеприпасах. Существовали и другие проблемы.
Уже 23 мая Шаумян сообщил в Москву о том, что турки готовятся к походу на Баку и предупредил: «нам необходима скорая помощь».
Приход обученных, опытных и дисциплинированных турецких частей под командованием ген. Киллигили Нури-паши резко изменили положение дел на фронте. Две турецкие дивизии, 5-я и 15-я, стали костяком формировавшейся Кавказской исламской армии. Численность сил турок и мусаватистов выросла до 20 тыс. чел. 10 июня части Баккоммуны перешли в наступление и уже 16−18 июля отбросили противника. Это был успех, который нечем было развить. Отряды Красной армии практически не имели резервов. 30 июня турки потеснили их, и 2 июля они начали отход. Успех способствовал росту численности исламской армии — за счет добровольцев она быстро выросла до 60 тыс. чел.
Турки и мусаватисты наступали на Баку, и в разгар этого наступления свою помощь предложил войсковой старшина Л. Ф. Бичерахов. Его отряд находился в Северной Персии. В нем насчитывалось до 1,5 тыс. чел., артиллерия и броневики. В этот момент большую роль в укреплении советских сил сыграло прибытие из Астрахани транспорта с оружием. Было прислано 3 броневика, 80 орудий, 160 пулеметов, 10 тыс. винтовок, 200 тыс. патронов. 6 июля прибывший в Баку Бичерахов вступил в командование армией. Присланные из России броневики и артиллерия были направлены на фронт, что способствовало укреплению обороны. 20 июля в Баку прибыл отряд под командованием Г. К. Петрова, снятый с Украинского фронта — относительно небольшой, но отлично вооруженный и дисциплинированный. Он сыграл большую роль в обороне города. Тем не менее положение в Баку было критическим — противник наступал, значительной поддержки из России, которая позволила бы надеяться на победу, не поступало, в городе ощущался недостаток продовольствия. В июне и июле несколько улучшилось положение с хлебом — за эти месяцы из России было направлено в Баку 23 и 158 тыс. пудов хлеба. Тем не менее общая сумма для столь большого города была невелика — 2,896 тонны.
25 июля под давлением эсеров и меньшевиков в Бакинском Совете было принято решение обратиться за помощью к британцам (256 голосов против 236 голосов за предложение большевиков и левых эсеров провести усиленную мобилизацию для укрепления фронта). 27 июля Шаумян известил Ленина и Сталина об этих событиях, которые стали результатом резкого ухудшения положения дел на фронте.
Времени для такой переброски не хватило. 31 июля советская власть в городе пала, началась эвакуация советских отрядов в Астрахань.
В тот же день образовалось новое правительство — эсеро-меньшевистская Диктатура Центрокаспия. Формально её возглавил меньшевик М. М. Сосновский, главнокомандующим армией был назначен войсковой старшина Л. Ф. Бичерахов. 4 августа 1918 года 1,5 тыс. солдат ген.-м. Лайонелла Данстервилла высадились в Баку и окончательно уничтожили там Советское правительство. Впрочем, британцев действительно волновала лишь судьба бакинской нефти и 200 000 тонн хлопка-сырца в каспийских портах русского Туркестана. Если бы это стратегическое сырье попало в руки немцев, то положение Центральных Держав существенно улучшилось. Кроме того, в Туркестане находилось около 40 000 германских и австро-венгерских военнопленных, и правительство Британской империи опасалось, что после Бреста эти силы могли быть задействованы в Персии или Афганистане.
При этом Данстервилл не торопился ввязываться в бои против турок. Готовившийся к эвакуации отряд Красной Армии под командованием Г. К. Петрова успел 5 августа отбить штурм города, который чуть было не закончился для турок удачей. Огонь орудий и контратака кавалерии решили все. Противник был не только остановлен, но и отброшен на 15 км от города. Впрочем, это был временный успех. Диктатура безуспешно попыталась создать собственную армию и успешно задерживала эвакуацию советских частей и членов Совнаркома коммуны. Сделать это она могла, т.к. ей подчинялись канонерки Каспийской флотилии. 14 августа они остановили несколько пароходов, руководство Бакинского Совнаркома было арестовано. 2 сентября Данстервилл начал готовить эвакуацию, в ночь на 14 сентября английские войска покинули город. Эвакуация была организована из рук вон плохо, перед отходом корабли флотилии обстреляли город. Отряд Бичерахова вырвался из него и ушел в Петровск.
15 сентября турки и мусаватисты вошли в Баку, в течение трех дней в городе шла резня, преимущественно армянского населения. По разным оценкам, было уничтожено от 30 до 35 тыс. чел. (из населения в 65 тыс. чел.!) Самый скромный подсчет вывезенных за город трупов давал цифру в 20 тыс. чел. Свидетель этих событий отмечал: «Точного подсчета числа жертв, понесенных армянским народом в ужасные кошмарные «сентябрьские» дни в Баку, сделать невозможно». Накануне падения города руководители Бакинской коммуны были освобождены из тюрьмы, им удалось эвакуироваться на пароходе «Туркмен», однако он был направлен командой в Красноводск, где власть принадлежала Закаспийскому эсеровскому правительству. 17 сентября 26 комиссаров были арестованы в порту Красноводска и 20 сентября расстреляны на 207-й версте железной дороги Красноводск — Ашхабад.
Все эти события не были оставлены без внимания в Москве. 20 сентября 1918 года глава НКИД Г. В. Чичерин направил в Константинополь ноту протеста против насилий, которые чинила турецкая армия на территориях Батумской, Карской областей и Ардаганского уезда, что исключало возможность свободного волеизъявления их жителей. Кроме того, Чичерин протестовал против ведения военных действий в Закавказье после заключения мира и резни в Баку.
Отряд Бичерахова, который отошел из Баку в Дагестан, втянулся в бои с отрядами Красной армии по линии железной дороги Баку — Астрахань. 15 августа 1918 года бичераховцы взяли Дербент, 27−28 августа начались бои за Петровск, в которых им большую поддержку с моря оказали канонерские лодки «Карс» и «Ардаган». Вслед за этим была взята и Темир-хан-шура. Корабли Каспийской флотилии после падения Баку также отошли к побережью Дагестана и позже оказали помощь Бичерахову в отражении наступления турецких войск. Против Кавказской исламской армии Л. Ф. Бичерахов сформировал Кавказскую армию и флот — в нее вошли и армянские отряды из Баку и остатки разбитых красных частей, судовые команды кораблей, местные ополчения, не желавшие подчиняться туркам, — всего около 30 тыс. чел. Поддержка приходила и с Терека, где восстание поднял родной брат Лазаря Федоровича — Г. Ф. Бичерахов, который возглавил местное правительство в Моздоке.
Обострилась обстановка и в районе Черноморского побережья Кавказа. 11 июня 1918 года члены Абхазского Народного Совета, опасавшиеся роста влияния большевиков, подписали соглашение с Грузией, что позволило Тифлису заявить о вхождении Абхазии в состав Грузинской республики. Летом 1918 года грузины заняли бывший Сухумский отдел и установили здесь генерал-губернаторство во главе с ген. Георгием Мазниевым. Попытки оказать сопротивление были подавлены силой, а вслед за этим началась грузинская военная авантюра на восток.
В июле 1918 года Тифлис принял решение приступить к интервенции в Черноморскую губернию. Формальной основой для вторжения послужило обращение председателя Абхазского совета князя В. А. Шервашидзе с просьбой продолжить борьбу с большевиками в Сочинском и Туапсинском округах Черноморской губернии. По заявлениям грузинской пропаганды, местное население с надеждой ждало прихода грузинской армии. Следует отметить, что 65% населения Сочинского округа было русским. Грузины перешли границу у реки Бзыбь и быстро захватили Гагры, 3 июля был взят Адлер, 6 июля — Сочи. 26 июля после 12-часового упорного боя — Туапсе. Красная армия, занятая боями с Деникиным, временно не могла выделить достаточных сил для борьбы и с этими интервентами. Но 1 сентября 1918 года войска генерала Мазниева наголову разгромила Таманская группа Ковтюха. Бросив 16 орудий и 10 пулеметов, грузинские части бежали в Сочи. Здесь они приступили к актам террора по отношению к русскому большинству округа. Мирные жители обращались к Добровольческой армии с просьбами о защите.
Одновременно начали резко ухудшаться и армяно-грузинские отношения. Сначала Тифлис и Эривань не смогли договориться относительно раздела имущества ушедшей русской армии, затем возникла проблема имущества, эвакуированного из Карса и других территорий в Тифлис во время наступления турецкой армии. Следующим этапом стало территориальное разделение и прежде всего Лорийский район, население которого в основном составляли армяне. До 1918 года грузинская политическая элита поддерживала этнический принцип разделения, после обретения независимости она стала выступать за соблюдение административных границ, во-всяком случае там, где ей это было выгодно, как в случае с Лори. В Абхазии и на Черноморском побережье Тифлис по обстоятельствам придерживался и этнического принципа, и просто права, которое дает наличие организованной силы. Подобная политика не давала ни единого шанса на благополучное развитие событий в регионе.
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