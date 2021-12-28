Первоуральск, Свердловская область, 28 декабря, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Свердловчанка взыскала с предприятия АО «Русских хром 1915» 200 тысяч рублей. Жительница Первоуральска получила травму, когда шла на работу, сообщили в пресс-службе областного суда.

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Женщина не смогла дойти до предприятия в свой первый рабочий день. Чтобы добраться до рабочего места свердловчанке пришлось идти по навесному пешеходному мосту через железнодорожные пути. Поверхность моста не очистили от наледи и снега. В результате женщина поскользнулась и получила травму. Медики диагностировали у свердловчанки перелом трех пальцев на ноге.

Женщина обратилась в суд с требованием взыскать с предприятия 300 тысяч рублей. В Первоуральском городском суде иск был отклонен, поскольку мост не находился на балансе у АО «Русский хром 1915».

Свердловский областной суд изменил решение суда первой инстанции. В итоге, АО «Русский хром 1915» выплатит женщине компенсацию в размере 200 тысяч рублей.