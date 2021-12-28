Вашингтон, , 14:49 — REGNUM Компания Morgan Creek Productions подала судебный иск против сервиса Netflix и продюсеров документального сериала «Король тигров». Об этом 28 декабря пишет The Hollywood Reporter.

Netflix Matthew Keys

По данным издания, причиной иска стало якобы нарушение авторских прав. По словам представителей Morgan Creek Productions, в сериале «без разрешения и лицензии» были использованы кадры из комедии «Эйс Вентура 2».

Добавим, что, по словам представителей Morgan Creek Productions, они пытались решить этот вопрос без участия суда, однако теперь они требуют денежную компенсацию. Сумма иска не уточняется.

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