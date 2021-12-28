Бухарест, , 14:47 — REGNUM В ходе проведенной Управлением полиции по борьбе с незаконным оборотом оружия и взрывчатых веществ операции в румынском уезде Олт на юге страны изъята контрафактная пиротехническая продукция общим количеством в 950 килограммов. Об этом 28 декабря сообщил бухарестский информационный портал News.ro.

Согласно официальной информации, соответствующие обыски были осуществлены в домах двух жителей населенного пункта Стойканешти. Упаковки с петардами, салютами и свето-шумовыми устройствами находились в подвалах частных жилых помещений. По мнению правоохранителей, часть указанной изделий была произведена кустарным способом, остальные экземпляры привезены из-за рубежа.

Сообщается об аресте троих граждан. Им предъявлены обвинения в незаконном хранении и распространении опасных материалов. Если вина арестованных лиц будет полностью доказана, им грозит тюремное заключение на срок от трех месяцев до одного года.