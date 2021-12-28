Симферополь, 28 декабря 2021, 14:45 — REGNUM Сеть Facebook является вражеской, недружественной Крыму социальной сетью, об этом 28 декабря на итоговой пресс-конференции заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Он уточнил, что намерен сократить свою активность в Facebook, однако полностью закрывать аккаунт там не планирует.
Как отмечает ИА REGNUM, глава Крыма имеет аккаунты, помимо соцсетей Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники», также в Instagram и в Telegram. Последний появился совсем недавно.