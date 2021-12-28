Симферополь, 28 декабря, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Сеть Facebook является вражеской, недружественной Крыму социальной сетью, об этом 28 декабря на итоговой пресс-конференции заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Facebook

«Вражеская, недружественная сеть», — сказал глава Крыма.

Он уточнил, что намерен сократить свою активность в Facebook, однако полностью закрывать аккаунт там не планирует.

«Аккаунт там останется, но мы приняли решение перегруппировать работу, в сторону «ВКонтакте», «Одноклассников», — сказал Аксёнов.

Как отмечает ИА REGNUM, глава Крыма имеет аккаунты, помимо соцсетей Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники», также в Instagram и в Telegram. Последний появился совсем недавно.