Ярославль, , 15:41 — REGNUM Храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Кукобой Ярославской области признан памятником культуры регионального значения. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Кукобой Yarregion.ru

Этого момента памятник ждал 28 лет — с момента выявления.

«Храм в 1993 году был внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Теперь, после включения в реестр, утверждены предмет охраны и границы территории собора, что позволяет в соответствии с законом проводить на нем ремонтно-реставрационные работы. Сохранение памятников — одна из важных задач национального проекта «Культура», а кукобойский храм — один из интереснейших образцов культовых сооружений региона. Архитектором является автор проекта Морского собора в Кронштадте Василий Косяков», — рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов.

До включения в реестр объектов культурного наследия памятник невозможно было реставрировать. Сейчас такая возможность появилась.

Церковь построена в стиле модерн, что весьма необычно для отдалённого затерянного в лесах села. Удивляют и её размеры, больше подходящие для столицы или губернского города. Сохранился богатый внешний декор и витражи на окнах.

Храм был освящён в 1912 году ярославским архиепископом Тихоном, будущим патриархом. Строил храм петербургский купец Иван Воронин, уроженец этих мест. Для строительства открыли небольшой кирпичный завод.