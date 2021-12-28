Храм в Кукобое Ярославской области дождался статуса памятника
Ярославль, 28 декабря, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Кукобой Ярославской области признан памятником культуры регионального значения. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Этого момента памятник ждал 28 лет — с момента выявления.
До включения в реестр объектов культурного наследия памятник невозможно было реставрировать. Сейчас такая возможность появилась.
Церковь построена в стиле модерн, что весьма необычно для отдалённого затерянного в лесах села. Удивляют и её размеры, больше подходящие для столицы или губернского города. Сохранился богатый внешний декор и витражи на окнах.
Храм был освящён в 1912 году ярославским архиепископом Тихоном, будущим патриархом. Строил храм петербургский купец Иван Воронин, уроженец этих мест. Для строительства открыли небольшой кирпичный завод.