Уфа, , 14:47 — REGNUM Права более трех тысяч обманутых дольщиков были восстановлены в Башкирии в текущем году. Об этом 28 декабря сообщил заместитель министра строительства и архитектуры республики Артём Ковшов на совещании в формате «Строительный и транспортный час» в правительстве региона.

Долгострой Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

По его словам, в Башкирии на 28 декабря текущего года реестр «долгостроев» включает 111 домов, в которых купили квартиры 4293 жителя. При этом в текущем году в республике восстановили права 3285 человек.

Сообщается, что в отношении 80 домов планируют решить проблемы при участии федерального Фонда защиты прав дольщиков. При этом, 43 дома намерены ввести до конца 2023 года. Ещё по 31 «долгострою» были приняты решения о компенсационных выплатах, которые уже получили 1,6 тысячи жителей на общую сумму около трех млрд рублей. Решение по оставшимся шести домам планируется принять в начале 2022 года. Помимо этого, 21 многоквартирный дом намерены достроить сами застройщики при поддержке республики.

Отмечается, что в Нефтекамске полностью решили проблему обманутых дольщиков. Там, на днях был введен в эксплуатацию 63-квартирный жилой дом ООО «Жилстрой». До конца текущего года планируется завершить строительство дома компании «Арт-Строй» в Октябрьском, дома ООО «СтройТрейдинг» в Иглино, достроить дом «РегионСтройКомплекс» на улице Энгельса в Уфе, сдать секции «Д» и «Г» в жилом комплексе «Менделеевский» в Уфе и три объекта в ЖК «Миловский парк» Уфимского района — литеры 5,2, 10,4, 10,5.

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил строительный блок республиканского правительства и сотрудников минстроя республики за эффективную работу в текущем году.

«Благодаря принятым решениям, мы восстановили права более трёх тысяч дольщиков. Это очень хороший результат», — приводит пресс-служба республиканского правительства его слова.

Хабиров также подчеркнул, что очень важно не снижать усилий в данной сфере, чтобы полностью решить эту проблему до конца 2023 года.