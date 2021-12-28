Берлин, 28 декабря, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Трубопровод «Северный поток — 2» должен быть введён в эксплуатацию, если оператор газопровода сможет решить проблемы и федеральное сетевое агентство даст зелёный свет. Об этом в интервью агентству DPA 28 декабря заявил глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александр Добриндт.

Nord-stream2.com Трубопровод Северный поток — 2

Читайте также: Постпред России при ЕС прокомментировал затягивание сертификации СП-2

«Постоянно ставить под сомнение «Северный поток — 2» — это в корне неверный путь», — подчеркнул политик.

Он считает, что попытки поставить под сомнение такой крупный проект вообще не решают проблему, а в конечном счёте лишь углубляют разногласия.

Добриндт высказался за усиление конкуренции на рынке энергоносителей и поиск новых поставщиков, помимо России. Упор политик считает необходимым сделать на морской ветроэнергетике.

Ранее по теме: Посол РФ в Германии призвал скорее запустить «Северный поток — 2»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил о необходимости скорее ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2». Он выразил надежду, что новое германское правительство, куда вошли представители Социал-демократической партии Германии, «зелёных» и либералов, будет «прагматично и в интересах потребителей» относиться к газовому проекту.