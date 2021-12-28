Москва, 28 декабря, 2021, 14:42 — ИА Регнум. С освоением земельных участков, полученных по проектам «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар», возникают проблемы. Об этом 28 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Government.ru Михаил Мишустин

«По-прежнему остаётся проблемой при освоении гектаров, особенно при строительстве на них жилых домов. Причём люди зачастую получают отказ по формальным признакам — из-за отсутствия утверждённых градостроительных документов», — заявил Мишустин.

По его словам, чтобы избавить граждан от этой волокиты, подготовлены изменения в федеральный закон, по которым жители «смогут без затруднения приступить к строительству своих домов на гектарах, в отношении которых не утверждены правила землепользования и застройки».

Кроме того, заявление о предоставлении гектара и другие необходимые документы можно будет направлять через портал госуслуг, а спустя три года после начала освоения не нужно подавать декларацию о том, что земля используется по назначению.

Всего участники программы получили 67 тыс. гектаров земли, рассказал Мишустин.