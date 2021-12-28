Светлоград, Ставропольский край, 28 декабря, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В Ставропольском крае мужчина устроил стрельбу в одной из больниц города Светлограда. Его задержали сотрудники ППС, пострадавших нет, сообщили в региональном управлении МВД.

Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». Реж. Серджио Леоне. 1966. Италия — США — Испания Стрельба

По некоторым данным, злоумышленник пытался совершить нападение на больницу. По другой версии, мотивом могла стать семейная ссора. Ряд очевидцев сообщил о том, что стрелял задержанный не из огнестрельного оружия, а просто взрывал петарды. Эту информацию пока не комментируют правоохранительные органы.

По данным других очевидцев, стрелявший является врачом-анестезиологом данной больницы Андреем М. Он пришел с оружием в медучреждение — одна из пациенток сообщила якобы об увиденном в руках у доктора карабине «Сайга». При этом он никому не угрожал, между тем всех пациентов на всякий случай эвакуировали из здания. Данную информацию пока также не подтвердили в МВД.

«Нападавший задержан живым, из пациентов и персонала больницы никто не пострадал», — цитирует телеканал «СвоёТВ» главу Петровского округа Александра Захарченко.