Пекин, , 14:49 — REGNUM Китай наряду с Россией осуждает попытки Запада вмешиваться во внутренние дела других стран. Об этом заместитель председателя ВК НПКСК, глава канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ся Баолун заявил 28 декабря на заседании Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

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«Россия и Китай осуждают попытки Запада вмешиваться во внутренние дела стран, решительно выступают против введения односторонних санкций», — подчеркнул Ся Баолун.

Он отметил, что добрая динамика развития отношений Москвы и Пекина сохраняется под руководством российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. За два года у них было девять встреч и телефонных разговоров, сохраняют плотные стратегические контакты.

Во время последней встречи Путин и Си подчеркнули, что попытки других стран вбить клин между Россией и Китаем недопустимы. Страны решительно поддерживают друг друга в ключевых вопросах, добавил Ся Баолун.

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