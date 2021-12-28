Бейрут, 28 декабря, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Глава правительства Ливана Наджиб Микати организовал пресс-конференцию, посвящённую последним событиям в стране и подведению итогов 2021 года. Об этом сообщает агентство Lebanon 24.

Https://twitter.com/Najib_Mikati/status/1184403249677426688/photo/1 Микати

В своём заявлении Микати подчеркнул, что готов прислушаться к мнению оппозиции и уйти в отставку с поста премьер-министра в том случае, если это разрешит политический кризис в стране.

«Сегодня, если я почувствую, что моя отставка — это решение, я не премину снова подать прошение об отставке, чтобы найти решение ситуации в Ливане. Но если мне станет ясно, что моя отставка приведет к еще большим разрушениям и беспорядкам, я определенно не сделаю этот шаг» — заявил Микати

По словам премьер-министра страны, Ливан нуждается в общенациональном внутреннем диалоге, а не попытках одной из политических сил в стране усилиться за счёт другой.