Париж, 28 декабря, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил сына генерала Шарля де Голля со 100-летием. Поздравления и подарки, как сообщает посольство России во Франции в своем телеграм-аккаунте, передал посол РФ в Париже.

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Филиппу де Голлю 28 декабря исполнилось 100 лет.

Посол России во Франции Алексей Мечков передал сыну юбиляра поздравительное письмо от президента РФ. В этом письме российский президент поблагодарил потомков генерала де Голля за то, что они передали ему книгу «De Gaulle, mon père», впервые опубликованную в 2003 году Филиппом де Голлем.

По словам президента, генерал де Голль является одним из самых выдающихся государственных деятелей Европы ХХ века. Генерал также внес неоценимый вклад в развитие конструктивных франко-российских отношений, в укрепление взаимопонимания и доверия между народами.

Владимир Путин также пожелал «крепкого здоровья, благополучия и стойкости» потомкам генерала де Голля.

Как сообщало ИА REGNUM, министр образования Франции Жан-Мишель Бланке представил обновленную информацию о протоколе здравоохранения в школах.