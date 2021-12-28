Симферополь, 28 декабря, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Два федеральных оператора сотовой связи проявляют интерес к работе на территории Крыма. Об этом 28 декабря на пресс-конференции заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Федеральные компании, в том числе есть одна с госучастием, есть специализированные компании», — уточнил Аксёнов.

Глава Крыма не уточнил, о каких именного компаниях идёт речь, подчеркнув, что конкретных решений пока нет. Однако уже обсуждается конкретный план по количеству и месторасположению новых вышек сотовой связи в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос об обеспечении качественной мобильной связью крымчан и гостей полуострова обсуждался 23 декабря на пресс-конференции Владимира Путина. Президент тогда сообщил, что решение обязательно будет найдено.