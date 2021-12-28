Сеул, 28 декабря, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В 2021 году Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) выделило $24 млн восьми развивающимся странам на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные агентства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, помощь была оказана Индонезии, Узбекистану, Колумбии, Эфиопии, Вьетнаму, Филиппинам, Демократической Республики Конго и Ямайке.

В рамках программы по борьбе с коронавирусом Корейское агентство международного сотрудничества поставило медицинское оборудование в центр диагностики и лечения COVID-19, построенный в 2020 году в столице ДР Конго, а также открыла ковидный госпиталь в Колумбии.

В 2022 году KOICA планирует создать 25 центров вакцинации в странах Африки.