Казань, 28 декабря, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В Татарии в новогодние праздники для обеспечения безопасной работы установят режим повышенной готовности. Об этом 28 декабря заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Железная дорога

В период праздников с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года предполагается установить режим функционирования «Повышенная готовность». Также в эти дни будет организовано круглосуточное дежурство командного состава.

На территории республики для очистки железнодорожных путей от снежного покрова в зимний период подготовлены 14 единиц специализированной техники, которые базируются на важнейших железнодорожных узлах. В их число входят семь снегоочистительных машин, три пневмочистительные машины, три снегоочистителя и один сгрут-снегоочиститель.

По словам министра, подготовлен запас топлива, угля и смазочных материалов, запасных частей и оборудования для локомотивов, подвижного состава, а также другой техники. Проверена работа устройств механизированной очистки стрелочных переводов, в наличии 22 единицы снегоуборочной техники.

ИА REGNUM ранее сообщало, в ресурсоснабжающих организациях Казани в период новогодних каникул для обеспечения бесперебойной работы и качественного оказания жилищно-коммунальных услуг будут нести дежурство 56 аварийных бригад в составе более 250 человек и 100 единиц спецтехники и автотранспорта, что в два раза больше, чем в обычные дни.

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