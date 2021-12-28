Москва, , 14:35 — REGNUM Очередь из нескольких сотен фур на российско-китайской границе — это негативная ситуация, особенно в свете экономических отношений двух стран и стремлении стран развивать их, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

На таможне U.S. Navy

«Причём дело не только в увеличении сроков доставки, но и в отказе от заказа товаров в КНР, переориентации на производителей из других стран Азии.

Проблема с доставкой грузов автомобильным транспортом из Китая в Россию может ещё ухудшиться, в первую очередь если произойдёт обострение пандемии коронавируса, будут введены различные санитарные ограничения, в том числе и на производство товаров.

Также зима и сложные погодные условия могут повлиять на дорожную обстановку, что осложнит доставку грузов автомобилями.

Дальнейшее увеличение сроков доставки автомобильным транспортом может привести к тому, что грузоотправители будут постепенно отказываться от такого способа доставки, по возможности станут переходить на другие виды транспорта.

Уменьшение числа заказов на перевозку у автомобильных компаний может привести к уходу с рынка части игроков, ухудшению их экономического положения.

Не исключено увеличение стоимости услуг на автомобильную перевозку, что, в конечном итоге, может привести к росту розничных цен на многие товары», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, очередь из нескольких сотен фур с различными грузами выстроилась на российско-китайской границе из-за закрытия четырёх из пяти пропускных пунктов.

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