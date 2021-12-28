Москва, , 14:34 — REGNUM В январе 2022 года температура на территории России ожидается в пределах нормы. Об этом 28 декабря заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Теперь несколько слов о том, какая погода будет в январе. Практически на всей территории страны температурный фон будет на уровне нормы», — сказал Вильфанд.

Метеоролог отметил, что температура выше нормы ожидается только на юго-западе страны, а на юго-востоке России, напротив, ниже средних многолетних значений.

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