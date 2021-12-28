Краснодар, , 14:32 — REGNUM Уголовное дело о получении взятки в отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом 28 декабря сообщил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

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«Уголовное дело возбуждено и передано в центральный аппарат СК РФ», — сказал он, отвечая на вопрос о ходе расследования уголовного дела в отношении Алексеенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексеенко был задержан 22 декабря. Его подозревают в получении в 2018 году, когда он занимал пост первого вице-губернатора, взятки в виде дорогостоящего ружья за беспрепятственную выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии возведённого многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков.