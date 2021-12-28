Степанакерт, , 14:32 — REGNUM Город Шуша, находящийся на территории Нагорного Карабаха, перешедшей под контроль Баку, нужно подготовить к тому, чтобы он смог принимать туристов к 2023 году. Об этом заявил на пресс-конференции министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

Вид из Шуши на Степанакерт © ИА REGNUM

«Как вы знаете, Шуша объявлена культурной столицей тюркского мира в 2023 году. Надеюсь, что с этого года можно будет принимать туристов», — сказал глава минкульта.

Напомним, Азербайджан входит в Международную организацию тюркской культуры (ТюрКСОЙ). Генсек Тюркского совета Багдад Амреев в январе 2021 года предложил объявить Шушу столицей тюркского мира в 2023 году, чтобы подчеркнуть важность города для тюркского и исламского мира.

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