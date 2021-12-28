Барселона, Испания, 28 декабря, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жорди Альба сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба клуба.

«Барселона»

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Отмечается, что Альба находится дома на изоляции. Он пропустил утреннюю тренировку команды и может пропустить матч чемпионата Испании с «Мальоркой».

В текущем сезоне 32-летний Альба сыграл за «Барселону» 18 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами.