Уфа, 28 декабря, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров назвал муниципальные образования республики, которые по результатам 2021 года стали победителями республиканского конкурса «Достижение года». Об этом он сообщил 28 декабря на заседании в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

Территории были распределены на три группы: городские округа, сельские районы и районы с административным центром. По результатам текущего года в номинации «Здоровый и спортивный муниципалитет» победителями стали Сибай, Архангельский и Стерлитамакский районы.

В номинации «Демографическое и социальное развитие» победителями были признаны Нефтекамск, Хайбуллинский и Туймазинский районы.

В номинации «Устойчивое экономическое развитие» лучшими стали Кумертау, Гафурийский и Бирский районы.

В номинации «Безопасная и комфортная территория» победу одержали Уфа, Дюртюлинский и Калтасинский районы.

В номинации «Эффективная обратная связь» грантов удостоены город Октябрьский, Татышлинский и Ишимбайский районы. Сообщается, что гранты муниципалитеты-победители направят на дальнейшее развитие своих территорий.