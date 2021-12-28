Симферополь, 28 декабря, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В Крыму готовятся к встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом журналистам 28 декабря сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Александра Григорьевича пригласил наш лидер Владимир Владимирович Путин. Я только рад такому решению, это новое окно возможностей. Белорусы — братский народ», — сказал Аксёнов.

«Есть интерес к белорусским производителям. Крымчанам тоже есть что представить. Будем надеяться, чтобы все это состоялось», — добавил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре является российским. Он также заявил о намерении посетить полуостров.