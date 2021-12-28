Киев, 28 декабря, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Первый серийный самолет Ан-178 представило украинское государственное предприятие «Антонов», которое входит в концерн «Укроборонпром». Об этом 28 декабря сообщает украинский телеканал «Дом».

(сс) Vasiliy Koba Ан-178

"Мероприятия по случаю выкатки первого серийного самолета Ан-178 прошли на предприятии «Антонов», — говорится в сообщении.

При этом военно-транспортный самолет Ан-178−100Р должен будет пройти летные сертификационные испытания, воздушное судно построено по государственному контракту на три самолета Ан-178 для ВСУ.

Отметим, серийный самолёт создан на Украине впервые с 1991 года. При этом ранее в Киеве заключила контракт на $65 млн с Перу на поставку и обслуживание одного Ан-178, однако в декабре перуанские власти наложили на Украину штраф за срыв сроков поставки самолета.