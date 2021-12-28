Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 14:28 — REGNUM Финансовые учреждения Испании предоставили клиентам, пострадавшим от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма, почти 1 800 из 2 682 запрошенных до 30 ноября кредитных мораториев. Об этом пишет агентство EFE.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания Цитата из видео на YouTube

Отмечается, что ещё 33 клиентам было отказано, а 860 заявок всё ещё находятся в процессе рассмотрения.

Эти моратории являются частью мер, утвержденных для смягчения ущерба, причиненного извержением вулкана, которое завершилось после 85 дней активности. Меры заключаются во временном приостановлении обязательств по выплате процентов и основной суммы по кредитам и займам с ипотечными гарантиями и без них, предоставленным физическим и юридическим лицам.