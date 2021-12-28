Вашингтон, 28 декабря, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Предпринимательница и модель Ким Кардашьян показала подписчикам рождественские подарки от её матери Крис Дженнер. Кардашьян опубликовала ролик с их демонстрацией в историях личного Instagram-аккаунта 28 декабря.

Скриншот видео в YouTube Крис Дженнер

На видео модель показала шесть припаркованных у дома электрокаров, которые предназначаются её детям для поездок по полям для гольфа. По её словам, два розовых автомобиля предназначаются ей и Кайли Дженнер, а белый — Кортни Кардашьян и её жениху Трэвису Баркеру.

ИА REGNUM напоминает, что у Крис Дженнер шестеро детей. Ким, Кортни, Хлоя и РобертКардашьян родились от брака с адвокатом Робертом Кардашьян, а Кендалл и Кайли Дженнер — от олимпийского чемпиона Брюса Дженнера (Кейтлин Дженнер).