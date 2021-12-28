Анкара, 28 декабря, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Турция могут совместно управлять кабульским международным аэропортом. Ранее сообщалось, что Турция и Катар достигли первоначальной договоренности с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об управлении пятью афганскими аэропортами, но глава МИД Турции не подтвердил это.

Government-nnov.ru Аэропорт

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Как сообщает турецкая газета Sabah, Чавушоглу сообщил на пресс-конференции, что до того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, Турция управляла военной частью аэропорта Кабула в рамках миссии НАТО, а гражданской частью управляла эмиратская компания.

По словам главы МИД Турции, эмиратская компания полтора года управляла гражданской частью аэропорта Кабула.

Министр иностранных дел Турции также сказал, что его страна достигла соглашения с Катаром и что техническая делегация Турции провела в Дохе переговоры по координации действий с Катаром. Совместная делегация также посетила Кабул.

Ранее сообщалось, что Катар и Турция достигли соглашения с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об управлении аэропортами, но Чавушоглу заявил, что пока никакого соглашения не достигнуто. Глава МИД Турции сообщил, что по этому поводу были внесены предложения разными странами.

Он также добавил, что наследный принц Абу-Даби шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян поднял вопрос об участии в управлении кабульским аэропортом во время своего визита в Турцию.

Чавушоглу отметил, что до сих пор обеими сторонами не было сделано никаких конкретных предложений по совместному управлению кабульским аэропортом, и не было проведено никаких переговоров с Катаром о роли ОАЭ.

Он также подчеркнул, что после заключения соглашения пять аэропортов будут совместно управляться Турцией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Сообщалось, что аэропорт необходимо отремонтировать, прежде чем можно будет возобновить коммерческие полёты.