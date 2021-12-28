Чита, , 14:26 — REGNUM В январе-ноябре 2021 года, по предварительным данным, населению Забайкальского края оказано платных услуг на 47 212,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 6,7% больше, чем в январе-ноябре 2020 года. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Счет за услуги ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Общий объем платных услуг населению на 48,8% формировался крупными и средними организациями. В структуре объема платных услуг населению доля жилищно-коммунальных услуг составила 33,1%, телекоммуникационных — 19,3%, транспортных услуг — 14,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-сентябре 2021 года, по предварительным данным, населению Забайкальского края оказано платных услуг на 37 883,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 7,2% больше, чем в январе-сентябре 2020 года.

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