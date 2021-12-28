Кемерово, 28 декабря, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Кемеровская область оказалась в числе регионов, которые в ближайшие два года получат из федерального бюджета дополнительные средства на модернизацию образовательной системы. Соответствующий документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Цитата из м∕ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР Школа на ремонте

Так, в следующем году Кузбассу выделят на ремонт и оснащение учебных заведений 287,1 млн рублей, в 2023 году — 64,4 млн рублей.

В региональном правительстве уточнили, что на эти средства будут отремонтированы четыре школы: в Новокузнецке, Анжеро-Судженске и Топках.