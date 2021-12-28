Грозный, 28 декабря, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Мать главы Чечни Рамзана Кадырова — Аймани Кадырова — недовольна сыном, когда он распекает за плохую работу своих подчиненных. По мнению матери чеченского лидера, семье провинившегося неприятно слушать публичную критику главы республики в адрес родного для них человека. Об этом Кадыров рассказал в ходе ежегодной пресс-конференции.

Government.ru Рамзан Кадыров

«Меня ругает моя мама. Она смотрит дома телевизор, если я кого-то поругаю, она мне звонит: Рамзан, у него дома семья, им будет неудобно», — цитирует Кадырова РИА Новости.

Напомним, в декабре 2019 года президент России Владимир Путин рассказал, что часто просит Рамзана Кадырова не участвовать в опасных антитеррористических спецоперациях, но тот не слушается. В ответ на эту оценку президента Кадыров отметил, что данное напутствие Путин произносит после каждой опасной операции, рекомендуя ему беречь себя и заниматься только вопросами руководства республикой.