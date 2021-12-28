* запрещённая в России организация

Москва, 28 декабря, 2021, 14:23 — ИА Регнум. *"Мемориал» — некоммерческая организация, признанная в РФ иностранным агентом

Duma.gov.ru Василий Пискарёв

Закономерным назвал решение Верховного суда РФ о ликвидации Международной общественной организации «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Решение Верховного суда закономерно. Организация, создававшаяся для восстановления исторической правды и сохранения памяти о жертвах политических репрессий, упорно игнорировала требования наших законов и вышла в своей деятельности далеко за рамки заявленных целей», — отметил Пискарёв.

Он также назвал показательным, что, по данным Минюста РФ, МОО «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и ПЦ «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) были в 2020 году в числе основных получателей денежных средств из-за рубежа среди НКО, выполняющих в России функции иностранного агента. Вместе с рядом других организаций эти НКО-иноагенты на протяжении пяти последних лет лидируют по объемам иностранного финансирования, добавил он.

Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международной организации «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), признанной в РФ НКО-иноагентом, за нарушение закона об иноагентах.

Верховный суд РФ принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).