Чита, , 14:22 — REGNUM Оборот оптовой торговли организаций Забайкальского края в январе-ноябре 2021 г. составил 91 226,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 6,9% больше, чем в январе-ноябре 2020 года. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Овощи на рынке Наталья Стрельцова, REGNUM

На организации с основным видом экономической деятельности «Оптовая торговля» приходилось 77,4% оборота оптовой торговли. Ими реализовано товаров на сумму 70 645,2 млн. рублей, 110,2% к январю-ноябрю 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, оборот оптовой торговли организаций Забайкальского края в январе-июле 2021 г. составил 54 439,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,1% больше, чем в январе-июле 2020 года.

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