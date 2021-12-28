Москва, 28 декабря, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Для России в целом, а не только для её европейской части лето 2021 года стало одним из самых теплых за всю историю наблюдений. Об этом 28 декабря заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Andrew Bowden Жара

«Это лето было одним из самых жарких в целом для страны, а не только для европейской части. Зима в 2021 году была холоднее нормы от Поволжья до Тихого океана. При этом была очень теплая весна», — сказал Вильфанд.

Метеоролог также отметил, что для азиатской части России лето 2021 года стало самым жарким за весь период наблюдений.