Москва, , 14:21 — REGNUM Получение вида на жительство в РФ может быть упрощено для иностранцев, вышедших в финал или победивших в конкурсе «Россия — страна возможностей». Об этом 28 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рассмотрим ещё одно законодательное изменение, которое позволит иностранным гражданам проще получить вид на жительство в Российской Федерации. Оно касается тех, кто вышел в финал или победил в конкурсе платформы «Россия — страна возможностей», которая создана по инициативе президента», — сказал Мишустин.

Глава правительства отметил, что этот конкурс — открытая площадка, дающая возможность талантливым, образованным и активным людям реализовать свой профессиональный потенциал по всем направлениям — от бизнес-проектов до общественных инициатив.

«И теперь специалисты — предприниматели или волонтёры других государств, которые стали финалистами или победили в одном из конкурсов платформы, смогут оформить вид на жительство в упрощённом порядке», — пояснил Мишустин.

По его словам, для ВНЖ по этой процедуре не требуется предварительного оформления разрешения на временное проживание.