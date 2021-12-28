Ученики во Франции вернутся в школы после прохождения теста на COVID-19
Париж, 28 декабря, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Министр образования Франции Жан-Мишель Бланке представил обновленную информацию о протоколе здравоохранения в школах, сообщает Le Parisien.
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Образование
«Ученики вернутся в школу только с отрицательным результатом теста на коронавирус», — заявил министр образования Франции.
Ученики смогут вернуться в классы при условии предъявления первого отрицательного теста, затем второго или даже третьего теста через несколько дней.
По словам министра, школьники вернутся в учебные заведения 3 января 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении в компаниях обязательной удаленной работы.