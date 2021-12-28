Кострома, , 15:31 — REGNUM Департамент здравоохранения Костромской области утвердил график работы медицинский учреждений в новогодние праздники. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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31 декабря и 7 января все поликлиники и больницы области будут принимать пациентов в режиме праздничных дней. 1, 2, 8 и 9 января — по графику выходных дней, 3, 4, 5 и 6 января — в обычном режиме. Конкретное время работы каждой организации утверждено приказом директора депздрава Николая Гирина, он размещён на сайте исполнительного органа.

Напомним, что в праздничные дни в Костроме будут работать пять пунктов вакцинации в торговых центрах — «Коллаже», «РИО», «Галерее», «Стометровке» и «Солнечном». Они начнут прививать желающих от коронавируса с 3 января.

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