Тамбов, 28 декабря, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Кирсановском районе Тамбовской области построят спортивно-оздоровительный комплекс «Городъ Солнца», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Проектная стоимость объекта — более 5 млрд рублей.

Tambov.gov.ru Руководитель Тамбовской области Максим Егоров в Кирсановском районе

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров считает одним из приоритетов в работе привлечение инвестиций в перспективные отрасли экономики региона. В ходе рабочего визита в Кирсановский район он осмотрел площадку под возведение горнолыжного курорта. Здесь уже проведены геологические и земляные работы, топографическая съемка, построена весовая платформа, комплекс для сотрудников подрядных организаций. Основные работы начнутся в январе 2022 года.

Планируется сделать трассы разной протяжённости, ширины и углов наклона. Самая длинная — 995 метров. Предполагаемая загруженность всех трасс одновременно — 3 тыс. человек.

На пике откроют кафе, ресторан. С круговой смотровой площадки можно будет любоваться тамбовской природой.

Горнолыжный курорт — только часть проекта. Спортивно-оздоровительный комплекс «Городъ Солнца» будет работать круглый год. На территории построят гостиницу на 350 номеров, парк с велодорожками, открытый бассейн для летнего сезона. Вдоль реки Ворона оборудуют набережную, волейбольную и баскетбольную площадки. Через реку планируют сделать перекидной мост. На противоположном берегу будет парк, детский городок, аттракционы.

«Развитию туризма, созданию инфраструктуры сегодня уделяется большое внимание как на федеральном, так и на региональном уровне. Буквально на прошлой неделе мы проводили урбанистический форум. Я участвовал в заседании правительственной комиссии по развитию туризма. Учитывая перспективность и актуальность развития этого направления, мы создаем в регионе профильный департамент, — сказал Максим Егоров.

По его словам, проект горнолыжного курорта — пример перехода от теории к практике.

«Новый спорткомплекс — это пример развития туристической и спортивной отраслей региона за счёт частно-государственного партнерства. На реализацию проекта будут привлечены 5 млрд рублей инвестиций, и это только начало. Без областной поддержки проект не останется, обязательно будем участвовать», — отметил Максим Егоров.