Москва, 28 декабря, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Ограничение на конвертируемость рубля — сценарий весьма неприятный как для России, так и для тех стран, которые попробуют его осуществить, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Александр Потавин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Например, запрет на конвертацию рублей в евро или доллары приведет к тому, что российские импортеры, если не смогут конвертировать рубли в эти валюты, будут ограничены в возможности покупать продукцию на внешних рынках, что нанесет ущерб многим компаниям из ЕС и США.

К тому же такого рода запрет создаст трудности для осуществления выплат российских компаний по их внешним долгам перед американскими или европейскими кредиторами.

Конечно, при необходимости можно запретить нашему Центробанку и российским коммерческим банкам совершать конверсионные операции с другими банками на территории США или еврозоны.

Но в этом случае денежные потоки могут быть перенаправлены в другие страны через транзитные валюты. Просто такие транзакции будут более сложными, но к ним можно адаптироваться.

Валюту можно закупать, например, у Китая. Таким образом, санкции в виде запрета на конвертацию рубля в другие валюты, конечно, окажут негативный эффект на российский финансовый рынок.

Доступность валюты заметно сократится — в этом случае можно ожидать ощутимого ослабления курса рубля. Но такой сценарий будет краткосрочным, и никто от него не выиграет», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, США не смогут ограничить конвертацию рубля как российской национальной валюты, подобные утверждения фантастичны, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

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