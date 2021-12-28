Москва, 28 декабря, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Законопроект о передаче лесов из земель лесного фонда юрлицам и индивидуальным предпринимателям для реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов внесли в Госдуму сенаторы в числе которых Юрий Воробьев и депутаты Госдумы во главе с Дмитрием Кобылкиным, передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря.

ГУ Росгвардии по СПб и ЛО Поиск незаконных рубок леса с вертолета

Решение о предоставлении расположенных на землях лесного фонда лесных участков для реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов будет приниматься уполномоченным в сфере лесных отношений федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном правительством.

При этом в случае принятия такого решения о предоставлении лесных участков будет осуществляться заключение соответствующих договоров аренды лесных участков.

Прописаны и случае расторжения договоров аренды в одностороннем порядке.

Читайте также:В Госдуме видят риски в эксперименте по парниковым газам