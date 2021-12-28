Кабул, , 14:17 — REGNUM После закрытия границы с Ираном сотни граждан Афганистана застряли на КПП Ислам-Кала в провинции Герат и не могут въехать в Иран. Об этом сообщает TOLOnews.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Люди, прибывшие из разных провинций страны, утверждают, что, хотя иранское посольство в Кабуле и иранские консульства в ряде провинций выдали визы в обмен на крупные суммы денег, сейчас они застряли в холодную погоду на границе в Ислам-Кале. По их словам, они провели на границе уже трое суток.

«Холодно, нет еды. На КПП говорят, что граница закрыта. Я потратил 30 000 афгани и уже четверо суток живу на этом холоде», — сетует житель Герата Джумагуль.

Житель Каписы Шуайб Омарзаде сказал: «Мы едем с законной визой, но теперь поездка стала похожей на контрабанду. Мы мерзнем и ждем ответа».

Люди получили туристические визы в посольстве Ирана в Кабуле и иранских консульствах в ряде провинций за большую плату, но теперь иранские пограничники запретили им въезд в страну.

Между тем, представитель отдела по внешним связям в Герате говорит, что они обсуждали эту проблему с официальными лицами Ирана и министерством иностранных дел Афганистана.

«Те, у кого есть туристические визы, получили их в консульстве и потратили деньги, — сказал Хумаюн Хеммат, заместитель погранкомиссара КПП Ислам-Кала. — Иран должен позволить въезд этим людям».

Шир Ахмад Аммар Мохаджер, представитель отдела по внешним связям в Герате, пояснил: «Блокада была осуществляется не консульствами Ирана, а министерством иностранных дел Ирана и министерством здравоохранения. Мы проинформировали об этом МИД, чтобы люди, приехавшие в Герат из разных провинций, не испытывали неудобств до открытия границы».

Консульство Ирана в Герате заявило на прошлой неделе, что границы страны будут закрыты из-за распространения среди туристов нового штамма коронавируса. Решением правительства Ирана граница с Афганистаном закрыта для путешественников, имеющих туристические визы, с 26 декабря.