Москва, 28 декабря, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В 2021 году на территории России было зарегистрировано максимальное число опасных природных явлений. Об этом 28 декабря заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«В этом году было зарегистрировано самое большое количество опасных явлений. На территории России за 11 месяцев 2021 года было зарегистрировано 1155 опасных явлений», — сказал метеоролог.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что речь идет о пожарах, наводнениях и других природных явлениях, которые способны нанести ущерб населению или инфраструктуре.