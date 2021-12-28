Ульяновск, 28 декабря, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области произошла очередная кража муниципального имущества, на этот раз — в Вешкаймском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Андрей Репин ИА REGNUM Тонны ржавого металла

Информация о происшествии поступила в полицию 27 декабря. Представитель администрации Вешкаймского района заявил о краже из складского помещения металлических изделий — труб и газовых задвижек.

В ходе расследования под подозрение попали трое неработающих местных жителя. Предварительно установлено, что они выломали входную дверь в подсобном помещении, забрав изделия из металла и сдав их в пункт приёма.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ещё одна кража произошла в Заволжском районе Ульяновска. В ведомство обратился представителя одного из интернет-провайдеров о хищении 100-метрового телефонного кабеля. В совершении преступления подозревают ранее судимого 38-летнего ульяновца: по версии полиции, ночью он сбил запорные устройства на подвальных помещениях двух соседних домов и похитил оттуда медный телефонный кабель, сдав его в пункт приёма металла.

По данному факту заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области выясняют обстоятельства похищения тротуарных плит в одном из населённых пунктов. В совершении преступления правоохранители подозревают местного жителя, который решил благоустроить свою придомовую территорию.

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