Сочи, Краснодарский край, 28 декабря, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Около 5,7 млрд рублей перечислено организациями туриндустрии Сочи в консолидированный бюджет Краснодарского края, это в 1,8 раза больше, чем в 2020 году, сообщили 28 декабря в пресс-службе администрации города-курорта.

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«Отраслевыми организациями Сочи перечислено 5,7 миллиарда рублей, что в 1,8 раз выше прошлогоднего показателя. В структуре отраслевых доходов краевого бюджета доля курорта составила 67,8%. В бюджет Сочи за отчетный период перечислено 1,2 миллиарда рублей с превышением планового показателя на 23%», — рассказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2021 года в Сочи рассчитывают принять 6,9 млн туристов, что выше уровня доковидного 2019 года почти на 5%.